В Тульской области за 268 млн рублей запустили производство комплектующих для глюкометров

Среди номенклатуры тульского предприятия – пластиковые и силиконовые элементы корпуса и наполнения глюкометра (экспресс-анализатор) и скарификатора (инструмент для прокалывания кожи), которые входят в состав системы контроля уровня глюкозы в крови. Кроме того, на предприятии выпускают пластиковые элементы герметичного тубуса с крышкой для тест-полосок.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инновационное предприятие «Нова» зарегистрировано в феврале 2020 года в Алексине Тульской области. Учредителями выступают Сергей Гаубэ (70% УК) и Павел Смирнов (30%). По итогам 2024 года компания выручила 6,1 млн рублей.

Основным потребителем комплектующих станет иркутский «МедТехСервис». В конце 2018 года компания при финансовой поддержке Корпорации развития Иркутской области ввела в эксплуатацию завод по производству тест-полосок для глюкометров. Объем инвестиций в проект оценивался в 470 млн рублей, мощность производства – в 3 млн упаковок тест-полосок в год. Первые поставки завод начал в августе 2019 года. Проект был реализован в партнерстве с южнокорейской компанией B-Bio, которая поставила линии для производства тест-полосок. Доля импортных комплектующих из пластика и силикона у основных российских заказчиков составляла 100%, их покупали в контуре контрактного производства в Корее, Таиланде, Китае.

В июне 2024 года «МедТехСервис» выиграл контракт на офсет по производству медизделий в Приморском крае. Офсет предполагает создание, модернизацию и освоение производства реагентов на территории региона. Инвестор должен в течение двух лет вложить не менее 300 млн рублей в локализацию тест-полосок. Сумма контракта составляла 1,378 млрд рублей. По условиям контракта победитель должен в течение двух лет поставить в Городскую объединенную социальную аптеку во Владивостоке до 85 млн единиц изделий: до ноября 2025 года – 5 млн изделий, а в течение каждого последующего года – по 10 млн. Контракт рассчитан до ноября 2033 года.

Фото: Инновационное предприятие «Нова»

