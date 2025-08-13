Сооснователь OpenAI инвестирует $250 млн в стартап по разработке интерфейсов «мозг – компьютер»

BCI – это устройства, которые позволяют напрямую соединять мозг человека с компьютером, считывая и передавая нейронные сигналы. Они применяются в медицине для восстановления утраченных функций, лечения неврологических заболеваний, а также в технологиях управления устройствами силой мысли. По оценкам аналитиков, рынок ВСI в перспективе может достичь $400 млрд, а суммарная прогнозируемая выручка профильных операторов к 2035 году оценивается в $1,5 млрд.

В случае успешного привлечения средств Merge Labs получит финансовый ресурс для масштабирования исследований, проведения клинических испытаний и подготовки к коммерческому запуску.

Конкуренцию проекту составляют Neuralink Илона Маска, Precision Neuroscience, Synchron, Onward, Paradromics и другие компании. Между Альтманом и Маском существует давнее соперничество – оба были основателями OpenAI, но Маск покинул совет директоров в 2018 году, после чего их взгляды на развитие технологий разошлись.

Neuralink впервые вживила чип в мозг человека 28 января 2024 года. В том же году Маск прогнозировал, что уже через пять лет десятки тысяч человек смогут получить нейрочип, а через десять лет их число может достичь миллионов.

В сегменте BCI-технологий активно развиваются и другие игроки. Так, компания Synchron впервые продемонстрировала управление iPad силой мысли при помощи своего импланта Stentrode, интегрированного с новым стандартом Apple BCI HID. А Precision Neuroscience получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) по форме 510(k) для своего интерфейса Layer 7 – это было первое полное регуляторное разрешение для компании, разрабатывающей BCI следующего поколения с беспроводной технологией.

В России также реализуются проекты в области нейротехнологий. Минобрнауки в середине 2025 года объявило, что Центр кибернетической медицины и нейропротезирования (созданный «Моторикой» и Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА) получил 960 млн рублей федеральных субсидий на разработку и внедрение передовых технологий. Средства будут выделяться в течение трех лет – по 320 млн рублей ежегодно.