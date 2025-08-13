Российский рынок препаратов от угрей показал рекордный рост

Россияне потратили на препараты для лечения угревой сыпи более 8,68 млрд рублей в розничных ценах. Показатель на 51% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В натуральном выражении продажи составили почти 5,89 млн упаковок, увеличившись на 28,5%. Как отметили в аналитической компании RNC Pharma, рост рынка продолжается третий год подряд с двузначной динамикой: по итогам 2024 года было продано 9,88 млн упаковок (+24,9%) на сумму 12,94 млрд рублей (+48,3%).

Пик спроса традиционно пришелся на весенние месяцы. В марте 2025 года был установлен абсолютный рекорд: реализовано более 1 млн упаковок на 1,49 млрд рублей, что на 50,8 и 27,5% выше показателей марта 2024 года в денежном и натуральном выражении соответственно. Средняя цена упаковки за полугодие составила около 1500 рублей при инфляции не более 8%.

Пероральные препараты формируют 55% рынка в денежном выражении, тогда как 70,7% продаж в упаковках приходится на местные средства. В категории представлено 13 международных непатентованных наименований. При этом наибольшую долю занимают ретиноиды, особенно изотретиноин. На препараты с этим действующим веществом пришлось 55% продаж в деньгах (4,8 млрд рублей) и 31% в упаковках.

Лидером рынка остается хорватский препарат «Акнекутан» («Ядран») с долей 31,86% в денежном выражении и 16,37% в упаковках. Следом идет индийский «Сотрет» (Sun Pharmaceutical) с 17,63% продаж. Оба средства содержат изотретиноин в форме капсул. Третью позицию занимает швейцарский гель «Эффезел» (Galderma) на основе адапалена и бензоил пероксида.

Почти все топ-10 препаратов, кроме оригинального «Роаккутана» (Roche), показали двузначный рост: продажи «Акнекутана» выросли на 84%, а геля «Клинзол ЗД» («Зеленая Дубрава») — в 4,5 раза. «Роаккутан», напротив, снизил продажи на 7% в рублях и на 14% в упаковках.