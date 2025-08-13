Техас подал в суд на Eli Lilly за предполагаемые взятки медработникам

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против американской фармацевтической компании Eli Lilly, обвиняя ее в систематических подкупах медицинских работников с целью получения ими рецептов на лекарства, сообщает Reuters. В заявлении речь идет о самых прибыльных и популярных лекарствах компании, включая «Мунджаро» и «Зепбаунд», применяемых для лечения диабета и снижения веса.

Как заявило управление генерального прокурора штата, Eli Lilly якобы использовала незаконные схемы взяток, чтобы влиять на врачебные решения и продвигать свои самые прибыльные препараты. «Незаконные схемы взяток со стороны фармкомпаний подрывают процесс врачебного принятия решений», — отметил Пакстон.

В 2024 году он уже подавал иски против Eli Lilly и других производителей инсулина, а также управляющих фармацевтическими льготами (PBM), обвиняя их в искусственном завышении цен на инсулин и скрытых платежах за приоритетное включение в списки покрытия.

В ответ представитель Eli Lilly заявил, что обвинения основаны на заявлениях того же корпоративного представителя, чьи обвинения были отклонены несколькими судами и федеральным правительством. Компания отвергает обвинения, называя их необоснованными.

