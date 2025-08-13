AbbVie потратит $195 млн на расширение производства активных фармингредиентов в США

Фармацевтический гигант AbbVie объявил о планах строительства завода по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Северном Чикаго с бюджетом $195 млн. Новое предприятие, строительство которого начнется осенью текущего года, должно быть полностью введено в эксплуатацию к 2027 году. Это расширение стало частью ранее объявленной масштабной инвестиционной программы компании в США объемом $10 млрд до 2035 года.

Проект предусматривает создание четырех новых производственных площадок на территории США, которые будут специализироваться на выпуске инновационных препаратов в области неврологии, иммунологии и онкологии. В настоящее время AbbVie уже располагает 11 производственными объектами в США с общим штатом более 6000 сотрудников, при этом в штате Иллинойс работает свыше 11 тысяч сотрудников компании.

«Этот шаг укрепит лидерство США в фармацевтических инновациях и позволит создавать препараты нового поколения, которые изменят жизнь пациентов», — заявил генеральный директор AbbVie Роберт Майкл, подчеркнув, что инвестиции охватят производство АФИ, готовых лекарственных форм, пептидов и медицинских изделий.

Инициатива AbbVie развивается на фоне общей тенденции фармацевтических компаний к расширению производственных мощностей в США. Крупнейшие игроки отрасли, включая Johnson & Johnson, Eli Lilly, Novartis, Roche и AstraZeneca, объявили о многомиллиардных инвестиционных программах в американскую фармпромышленность.

Эти решения принимаются в условиях неоднократных заявлений администрации президента США Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин на фармацевтическую продукцию. В начале августа американский лидер заявил о планах постепенного увеличения тарифов до 250%, что стимулирует фармкомпании ускорять перевод производств на американскую территорию.

gxpnews