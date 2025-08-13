ФАС согласовала цену на препарат для лечения гриппа и ОРВИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат «Риноферон» (интерферон альфа-2b), сообщили в пресс-службе ведомства. Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Как утверждают в пресс-службе ведомства, согласованная цена на «Риноферон» соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат «Гриппферон». Она согласована на уровне 342 рублей за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, держателем или владельцем регистрационного удостоверения препарата выступает компания ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Производителем МНН является российская компания «Фармапарк».

Оригинальный препарат интерферона альфа-2b, известный как «Гриппферон», был разработан и произведен российской компанией ООО «Фирн М». В 2023 году ФАС определила предельную отпускную цену на средство в форме назального спрея — 230,86 рубля.

gxpnews