Cardinal Health приобрела ведущую урологическую организацию Solaris Health за $1,9 млрд 

Один из ведущих американских дистрибьюторов лекарств Cardinal Health объявил, что The Specialty Alliance, ее платформа многопрофильных организаций по управлению услугами, заключила соглашение о приобретении Solaris Health (ведущей национальной урологической платформы) у Lee Equity Partners и владельцев Solaris Health. Сумма сделки составит $1,9 млрд наличными, после чего Cardinal Health будет владеть 75% своей дочерней платформы The Specialty Alliance. Закрыть ее планируется до конца 2025 года после получения необходимых регуляторных одобрений.

Это приобретение стало очередным шагом в реализации многопрофильной стратегии роста Cardinal Health. Ранее компания уже приобрела Urology America, Potomac Urology и Academic Urology & Urogynecology. Приобретение Solaris Health обеспечит расширение Urology Alliance в рамках The Specialty Alliance.

Solaris Health, объединяющая более 750 медицинских специалистов в 250 отделениях в 14 штатах, обладает устойчивой бизнес-моделью с диверсифицированными источниками дохода и развитой национальной инфраструктурой.

Доктор Джеймс Вебер, руководитель The Specialty Alliance, подчеркнул: «Интеграция Solaris Health позволяет создать модель, которая расширяет возможности врачей, одновременно повышая стандарты медицинской помощи для пациентов по всей стране». Со своей стороны, генеральный директор Solaris Health доктор Гэри Кирш, который после закрытия сделки займет позицию старшего советника Cardinal Health, заявил, что партнерство усилит способность предоставлять ориентированную на пациента помощь через общенациональную врачебную платформу.

Представитель Lee Equity Partners Кристиан Шове поблагодарил доктора Кирша за лидерство и создание ведущей урологической платформы. По прогнозам аналитиков, сделка окажет небольшой положительный эффект на прибыль Cardinal Health в первые 12 месяцев после закрытия, что будет отражено в финансовом прогнозе компании на 2026 год.