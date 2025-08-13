Biohaven отказалась от разработки трорилузола при ОКР после неудачных испытаний

Биотехнологическая компания Biohaven Pharmaceuticals столкнулась с очередной неудачей при разработке препарата трорилузол. После провала клинических испытаний III фазы при лечении обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) компания приняла решение прекратить дальнейшую разработку препарата для этого показания. Об этом стало известно из отчета Biohaven за II квартал 2024 года.

Трорилузол продолжает демонстрировать неоднозначные результаты в клинических испытаниях. Первые проблемы возникли еще в 2020 году, когда препарат не показал эффективности в исследовании II/III фазы при лечении ОКР. В 2021 году трорилузол не достиг поставленных целей в испытаниях II/III фазы при болезни Альцгеймера, а также провалил ключевое исследование III фазы при спиноцеребеллярной атаксии, которое рассматривалось как основание для подачи заявки на одобрение в FDA.

Несмотря на серию неудач, FDA предоставило препарату еще один шанс после того, как второе исследование III фазы показало обнадеживающие результаты в лечении редкого заболевания (точное название не указано). В мае 2024 года регулятор принял решение созвать консультативный комитет для рассмотрения заявки на одобрение, перенеся дату принятия решения на IV квартал 2025 года.

Biohaven планирует представить подробные результаты провального исследования по ОКР на предстоящей медицинской конференции. Компания заявила о перераспределении ресурсов с программы разработки трорилузола при ОКР на другие исследовательские проекты своего портфеля.

