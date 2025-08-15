Аптеки смогут продавать лекарства без доступа к интернету в течение 10 дней

Аптеки смогут до 10 дней отпускать лекарства без подключения к интернету. ЦРПТ увеличил время автономной работы с маркированными препаратам. Главное — установить актуальную версию локального модуля «Честный знак».

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») увеличил допустимое время работы аптек с маркированными лекарственными препаратами без интернета с 3 до 10 суток. Это решение связано с необходимостью обеспечить бесперебойность продаж при длительных сбоях мобильной связи, сообщили эксперты ЦРПТ на вебинаре СРО «Ассоциация независимых аптек», передает корреспондент «ФВ».

Для корректной работы с лекарствами аптекам обязательно требуется установить последнее обновление локального модуля «Честный знак» (ЛМ ЧЗ) до версии 1.5.0, выпущенной специально для этого сегмента, подчеркнула руководитель проектов Управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Елена Андрианова.

Она напомнила, что с 1 июня 2025 года все лекарства на кассе проходят обязательную онлайн-проверку маркировки, а с 1 сентября, согласно постановлениям Правительства РФ № 257 и № 1944, аптеки обязаны проводить офлайн-проверки через установленный локальный модуль.

При продаже маркированного товара кассовое ПО сначала запрашивает проверку кода онлайн в системе «Честный знак». Если ответ не приходит в течение 1,5 секунды, автоматически активируется офлайн-проверка через ЛМ ЧЗ версии 1.5.0, что позволяет завершить продажу. Это важно для избежания нарушения «Продажа товара без проверки кода маркировки» и обеспечения торговли при сбоях связи.

Фото: kritchanut/ru.123rf.com

Мария Гордеева

pharmvestnik