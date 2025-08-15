Бывшему гендиректору сети «Омское лекарство» предъявили обвинение

Мошенничество на 4 млн руб. предъявили экс-гендиректору аптечной сети «Омское лекарство» Игорю Богдашину. Он заключил контракты на поставку льготных лекарств по завышенной цене, считает следствие.

Бывшему генеральному директору АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Игорю Богдашину предъявили обвинение по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при поставках льготных лекарств, сообщает «РБК Омск» со ссылкой на УМВД России по Омской области.

Богдашина арестовали 7 июля, он пробудет в СИЗО до сентября.

По версии следствия, обвиняемый заключил договоры с подконтрольными юрлицами на поставку препаратов по завышенной стоимости. Затем через омскую аптечную сеть, принадлежащую акционерному обществу, эти лекарства отпускались в рамках госконтрактов, заключенных с областным Минздравом.

Таким образом из бюджета региона было похищено более 4 млн руб. Вину Богдашин не признал.

В 2019 году контракт с директором сети «Омское лекарство» Богдашиным был расторгнут по соглашению сторон. Через четыре года главой сети стал Сергей Ловейкин. В сентябре 2024 года пост заняла Ольга Тарасова. Затем, в ноябре 2024 года, Богдашина вновь назначили гендиректором сети омских «Госаптек».

В марте этого года региональное Минимущества (единственный учредитель сети «Омское лекарство») расторгло контракт с Богдашиным. В апреле он добился через суд восстановления в должности гендиректора. В мае Богдашин снова был снят с руководящего поста, а в конце июня Центральный районный суд Омска в очередной раз встал на его сторону, писал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас гендиректором АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» является Аркадий Кербель.

Фото: Дом журналистов Омской области

Дина Коблова

pharmvestnik