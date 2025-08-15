«  
Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%

Цены на ЖНВЛП в июле выросли на 0,3% к июню, следует из данных Росстата. Рост цен на остальные препараты составил в среднем 0,6%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Июль 2025 г. к

Январь-июль
2025 г.
к январю-июлю
2024 г.

Справочно

июль 2024 г. к

Январь-июль
2024 г.
к январю-июлю
2023 г.

июню
2025 г.

декабрю
2024 г.

июлю
2024 г.

июню
2024 г.

декабрю
2023 г.

июлю
2023 г.

100,46

105,64

109,49

109,61

100,50

106,72

111,88

110,89

Источник: Росстат

За месяц цены на лекарственные препараты, которые не входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%. В том числе на:

  • левомеколь — +2,5%;
  • валосердин — +2,2%;
  • граммидин — +1,3%;
  • нафазолин — +1,1%;
  • канефрон Н, кардиомагнил и гепариновую мазь — +1,0%;
  • мукалтин и таурин — +0,9%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный), ренгалин и йод — +0,8%;
  • кеторол экспресс — +0,7%.

Снизились цены на трекрезан (-0,7%) и корвалол (-0,6%).

На лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,3%, в том числе на:

  • на хлоргексидин — +1,4%;
  • лоперамид — +1,2%;
  • верошпирон — +1,0%;
  • омепразол, беталок ЗОК и натрия хлорид — +0,8%;
  • перекись водорода — +0,6%;
  • эналаприл и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), супрастин и аскорбиновую кислоту (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на корригирующие очки (+0,5%) и бинты (+0,4%). Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%).
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

14 августа, 2025 | Просмотров: 90