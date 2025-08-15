Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%

Цены на ЖНВЛП в июле выросли на 0,3% к июню, следует из данных Росстата. Рост цен на остальные препараты составил в среднем 0,6%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Июль 2025 г. к Январь-июль

2025 г.

к январю-июлю

2024 г. Справочно июль 2024 г. к Январь-июль

2024 г.

к январю-июлю

2023 г. июню

2025 г. декабрю

2024 г. июлю

2024 г. июню

2024 г. декабрю

2023 г. июлю

2023 г. 100,46 105,64 109,49 109,61 100,50 106,72 111,88 110,89

Источник: Росстат

За месяц цены на лекарственные препараты, которые не входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%. В том числе на:

левомеколь — +2,5%;

валосердин — +2,2%;

граммидин — +1,3%;

нафазолин — +1,1%;

канефрон Н, кардиомагнил и гепариновую мазь — +1,0%;

мукалтин и таурин — +0,9%;

метамизол натрия (анальгин отечественный), ренгалин и йод — +0,8%;

кеторол экспресс — +0,7%.

Снизились цены на трекрезан (-0,7%) и корвалол (-0,6%).

На лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,3%, в том числе на:

на хлоргексидин — +1,4%;

лоперамид — +1,2%;

верошпирон — +1,0%;

омепразол, беталок ЗОК и натрия хлорид — +0,8%;

перекись водорода — +0,6%;

эналаприл и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), супрастин и аскорбиновую кислоту (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на корригирующие очки (+0,5%) и бинты (+0,4%). Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%).

Дина Коблова

