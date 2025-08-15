Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в июле на 0,3%

Цены на ЖНВЛП в июле выросли на 0,3% к июню, следует из данных Росстата. Рост цен на остальные препараты составил в среднем 0,6%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2025 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Июль 2025 г. к
|
Январь-июль
|
Справочно
|
июль 2024 г. к
|
Январь-июль
|
июню
|
декабрю
|
июлю
|
июню
|
декабрю
|
июлю
|
100,46
|
105,64
|
109,49
|
109,61
|
100,50
|
106,72
|
111,88
|
110,89
Источник: Росстат
За месяц цены на лекарственные препараты, которые не входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%. В том числе на:
- левомеколь — +2,5%;
- валосердин — +2,2%;
- граммидин — +1,3%;
- нафазолин — +1,1%;
- канефрон Н, кардиомагнил и гепариновую мазь — +1,0%;
- мукалтин и таурин — +0,9%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), ренгалин и йод — +0,8%;
- кеторол экспресс — +0,7%.
Снизились цены на трекрезан (-0,7%) и корвалол (-0,6%).
На лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, цены в июле в среднем поднялись на 0,3%, в том числе на:
- на хлоргексидин — +1,4%;
- лоперамид — +1,2%;
- верошпирон — +1,0%;
- омепразол, беталок ЗОК и натрия хлорид — +0,8%;
- перекись водорода — +0,6%;
- эналаприл и панкреатин — +0,5%.
Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), супрастин и аскорбиновую кислоту (-0,4%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились: на корригирующие очки (+0,5%) и бинты (+0,4%). Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%).
