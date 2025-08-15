Гендиректора брянского «Экстрамеда» обвинили в махинациях на 28 млн рублей при поставке ИВЛ

«Экстрамед» и Брянская областная детская больница заключили контракт в апреле 2020 года, сроком исполнения значились два месяца. Компания должна была передать медучреждению аппараты ИВЛ и прочие медизделия на сумму более 28,3 млн рублей. По версии следствия, гендиректор «Экстрамеда» через третьих лиц приобрела медоборудование с несертифицированными комплектующими (компрессорами) в Москве по заниженной стоимости.

Факт предполагаемого мошенничества выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и регионального Управления ФСБ России. Во время обысков в жилых и гаражных помещениях, принадлежащих обвиняемой, правоохранители изъяли мобильную и компьютерную технику, документы и иные предметы, «имеющие доказательственное значение».

По данным Rusprofile, ООО «Экстрамед» зарегистрировано в Брянске в октябре 2015 года. С того момента и по настоящее время гендиректором компании выступает Татьяна Зеричева. Ей же принадлежат 50% долей юрлица, еще 50% – Сергею Башкатову. В 2024 году ООО выручило 93,9 млн рублей при убытке в размере 1,8 млн рублей.

В апреле 2024 года сотрудники Управления СК РФ по Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21 жителя Московской, Брянской областей и Москвы, обвиняемых в незаконном ввозе и сбыте не зарегистрированных в России препаратов и медизделий на 1 млрд рублей. Изначально число фигурантов и сумма ввезенной продукции были меньше.

Фигурантов обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, и незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 238.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Также одну из предполагаемых участниц обвинили в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).