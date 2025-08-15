Крупнейшие международные фармкомпании нарастили выплаты российским медорганизациям на 22,9%

По итогам 2024 года 18 крупнейших мировых фармацевтических компаний нарастили совокупные выплаты российским медицинским организациям и ассоциациям до 4,1 млрд рублей, что на 22,9% превышает показатели предыдущего года. Такие данные содержатся в отчетах о передаче ценностей, с которыми ознакомились «Ведомости». Рост финансирования происходит на фоне адаптации международных производителей к работе на российском рынке, при этом AstraZeneca, вышедшая из отраслевой ассоциации, более не раскрывает соответствующую статистику.

В отчеты не включена информация от AstraZeneca, которая перестала раскрывать данные после выхода из Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП). Вместе с тем в рейтинг попали две компании — Eli Lilly и BMS, которые теперь представлены в России через швейцарскую Swixx BioPharma.

Фармкомпании направляли средства на гранты и пожертвования медицинским учреждениям, оплату выступлений врачей на конференциях, научные публикации, клинические исследования и разработки.

Согласно этим данным АМФП, Janssen (входит в Johnson & Johnson) увеличила выплаты больницам и профессиональным объединениям на 7,7% (до 572,6 млн рублей), а общий объем транзакций вырос на 13,2% (до 1,2 млрд рублей).

Roche нарастила гранты и пожертвования на 27,7% (до 227,2 млн рублей), но общие выплаты сократились на 28,8% (до 241,6 млн рублей). Bayer сократила расходы на 9,6% (до 895 млн рублей). Boehringer Ingelheim уменьшил выплаты в 3,3 раза (до 40,3 млн рублей). MSD, Gilead и Takeda также снизили финансирование. В частности, MSD оставила только расходы на исследования, сократив их на 40,2% (до 375 млн рублей).

Несмотря на рост выплат медицинским организациям, общие расходы 18 крупнейших фармкомпаний на продвижение рецептурных препаратов и исследования в 2024 году увеличились лишь на 1,6%, составив 10 млрд рублей. В АМФП отмечают, что совокупные выплаты 45 членов ассоциации выросли на 3%, что свидетельствует об адаптации бизнес-процессов и продолжении работы на российском рынке.

Из 18 компаний только 10 увеличили расходы на продвижение, тогда как 8 — сократили. Это указывает на неоднородную стратегию международных игроков в условиях меняющейся рыночной среды.

