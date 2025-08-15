Препараты для горла и носа лидируют в онлайн-продажах с доставкой в 2025 году Крупнейшие международные фармкомпании нарастили выплаты российским медорганизациям на 22,9% » Росздравнадзор из-за грамматической ошибки отзывает лекарственный препарат в Якутии Росздравнадзор объявил об отзыве в Якутии нескольких партий таблеток глюконата кальция по причине несоответствия требованиям маркировки, выразившегося в неправильном написании города Екатеринбурга, где находится производитель лекарственного средства. «Принято решение о прекращении обращения лекарственного препарата „Кальция глюконат, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные” серий 191024, 230922 производства ОАО „Уралбиофарм”», — сообщили в надзорном ведомстве. Причиной отзыва стало выявленное во время выборочного контроля несоответствие документов на партии данных серий требованиям маркировки. «На вторичной упаковке в адресе производителя название города указано в редакции „Екатиринбург”», — отметили в Росздравнадзоре. Владельцы данных партий лекарственного препарата — МУП «Аптеки Якутска» и МУП «Аптека № 51». Региональному подразделению Росздравнадзора поручено проконтролировать изъятие и уничтожение в установленном порядке указанных партий недоброкачественного лекарственного препарата. Ранее в Британии регулятор отозвал партию глазных капель «Задитен» французской компании Laboratoires Thea из-за риска потери зрения. gxpnews