Препараты для горла и носа лидируют в онлайн-продажах с доставкой в 2025 году

Онлайн-продажи лекарств в России продолжают расти: за первое полугодие 2025 года их объем достиг 271,3 млрд рублей — на 36,3% больше, чем годом ранее. При этом общий рост выручки традиционных аптек, согласно отчету аналитической компании RNC Pharma, не превысил 12%. Спрос в интернете особенно высок на препараты для лечения горла (группа R02A по классификатору EphMRA) и носа (R01A) — их продажи с доставкой увеличились более чем на 50%.

Особенно высокие темпы показывает сегмент доставки лекарств напрямую до потребителя. В январе — июне 2025 года объем таких продаж составил 10,3 млрд рублей — это на 56,3% больше по сравнению с прошлым годом. Натуральный объем реализованных упаковок вырос на 10,3% и достиг 24,2 млн упаковок. Доля ecom с доставкой в общем объеме российской фармрозницы выросла до 1,14%, увеличившись за год на 0,29 п. п. (значимый прирост для этого сегмента).

Лидерами роста в ecom стали Polza.ru от компании «Пульс» — рост выручки в 2,5 раза за год, 10-е место в рейтинге. «Ригла», «Апрель» и «Ютека» — прирост от 74 до 78%. «Планета Здоровья» — онлайн-продажи выросли на 78%.

При этом «Еаптека» пока остается аутсайдером с нулевой динамикой (–0,3%), однако во II квартале 2025 года компания активизировала активность, и динамика выправляется.

Среди сетей с минимальным вовлечением онлайн-направления — «ЭркаФарм», «Мелодия здоровья» и «АСНА».

По итогам I-II кварталов 2025 года лидером по объему онлайн-продаж остается «Аптека.ру» (55,5 млрд рублей), за ней следуют «Ригла» (34,1 млрд рублей) и «Апрель» (32,8 млрд рублей).