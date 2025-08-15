Стоимость «Левомеколя» в июле выросла на 2,5%

Цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарствам (ЖНВЛП), в июле 2025 года выросли в среднем на 0,6% по сравнению с июнем. Больше всего подорожали «Левомеколь» (+2,5%), «Валосердин» (+2,2%), «Граммидин» (+1,3%). Вместе с тем цены на «Трекрезан» и «Корвалол» снизились, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Кроме того, выросли цены на «Нафазолин» (+1,1%), «Канефрон Н», «Кардиомагнил» и «Гепариновую мазь» (+1%), «Мукалтин» и «Таурин» (+0,9%), «Анальгин отечественный», «Ренгалин» и «Йод» (+0,8%), «Кеторол Экспресс» (+0,7%).

Что касается препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП, то в июле они подорожали в среднем на 0,3%, в том числе «Хлоргексидин» (+1,4%), «Лоперамид» (+1,2%), «Верошпирон» (+1%), «Омепразол», «Беталок ЗОК» и «Натрий хлорида» (+0,8%), «Перекись водорода» (+0,6%), «Эналаприл» и «Панкреатин» (+0,5%).

Снизились цены на «Амоксициллин + клавулановая кислота» (–0,6%), «Супрастин» и «Аскорбиновую кислоту» (–0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в июле подорожали корригирующие очки (+0,5%) и бинты (+0,4%), подешевели стандартные электронные медицинские термометры (–0,7%).

В июне, согласно данным Росстата, цены на лекарства выросли в среднем на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, увеличилась на 0,4% по сравнению с маем.

gxpnews