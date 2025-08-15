НЦСО начинает поставки расходных элементов для хроматографии

Национальный центр стандартных образцов (НЦСО) в октябре этого года запускает поставки расходных материалов для хроматографии, произведенных в России и странах — участницах ЕАЭС.
Важным шагом стало успешное завершение локализации производства хроматографических колонок — это позволит обеспечить высокое качество и доступность продукции на внутреннем рынке.
НЦСО уже принимает заявки на производство соответствующих материалов. Команда центра готова рассмотреть актуальные потребности клиентов по конкретным позициям и объемам, требующимся в индивидуальном порядке для регулярного проведения хроматографических исследований.
Инженерный отдел центра активно работает над разработкой элементов, соответствующих запросам заказчиков, что открывает новые возможности для научной практики.
Компания продолжает и дальше укреплять свои позиции как надежного партнера в области научных исследований и вносить вклад в развитие отечественного производства.