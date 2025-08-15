Sarepta Therapeutics продала акции Arrowhead на $174 млн

Американская биофармацевтическая компания Sarepta Therapeutics объявила о продаже более 9,2 млн обыкновенных акций Arrowhead Pharmaceuticals, что принесет компании не менее $174 млн валовой выручки. Средства планируется использовать для увеличения денежного потока. Ранее Sarepta владела 11,9 млн акций Arrowhead Pharmaceuticals. Сделка была проведена через частный блок-торг, чтобы минимизировать влияние на рыночную цену акций.

Кроме того, Sarepta Therapeutics перевела 2,6 млн акций Arrowhead Pharmaceuticals в счет погашения $50 млн из $100 млн, которые компания должна выплатить в рамках обязательств. Выплата связана с достижением Arrowhead Pharmaceuticals ключевых этапов в исследовании I/II фазы РНК-интерференционного препарата для лечения миотонической дистрофии 1-го типа (СД1). В конце июля Arrowhead подтвердила выполнение условий для получения $100 млн, которые должны быть переведены в течение 60 дней. Sarepta подтвердила, что оставшиеся $50 млн будут выплачены наличными.

Генеральный директор Sarepta Therapeutics Даг Ингрэм заявил, что продажа акций не отражает сомнений в потенциале технологии siRNA и работы Arrowhead Pharmaceuticals, а является стратегическим шагом для финансирования обязательств. Компания планирует предварительные данные по испытаниям I/II фазы уже в этом году.

Напомним, что в ноябре 2023 года Sarepta Therapeutics заключила с Arrowhead Pharmaceuticals крупную сделку на $500 млн аванса и $325 млн инвестиций в акции, получив права на семь программ. Соглашение также предусматривает ежегодные платежи по $50 млн в течение 5 лет и дополнительные $300 млн в зависимости от успехов в разработке терапии DM1.

Финансовое положение Sarepta Therapeutics остается напряженным: компания имеет долги свыше $1 млрд, срок погашения которых истекает в сентябре 2027 года. На конец II квартала у компании было $510,6 млн наличных средств. Ситуация усложняется после сообщений о смертях пациентов, получавших генную терапию Sarepta Therapeutics, а также неопределенностью вокруг перспектив ее ключевого препарата Elevidys для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

gxpnews