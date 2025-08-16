«Фарм-Синтез» построит завод по производству противоопухолевых препаратов по полному циклу

«Фарм-Синтез» вложит 16 млрд руб. в строительство завода по производству субстанций и готовой лекарственной формы противоопухолевых препаратов. Половина этих средств будет предоставлена в виде льготного кредита.

«Фарм-Синтез» планирует построить завод в Калужской области. Проект реализуется с использованием средств государственной поддержки. Фармпроизводитель с апреля 2025 года получает кредитные средства, объем которых составит около половины стоимости всего строительства. Об этом «ФВ» рассказали в компании «Фарм-Синтез».

«Фарм-Синтез» с 2020 года ведет проектные и изыскательные работы нового производственного комплекса. Планируется, что на этих мощностях будут выпускаться малотоксичные лекарственные формы на полимерных носителях с контролируемым высвобождением цитостатиков. В апреле 2024 года компания получила одобрение межведомственной комиссии на получение льготного кредита. Согласно Постановлению Правительства РФ № 295 от 22.02.2023, процентная ставка составит 30% от ключевой ставки ЦБ (на дату начисления процентов) плюс три процентных пункта, сейчас это 8,4%.

В апреле 2025 года «Фарм-Синтез» получил первый транш кредита.

Общая мощность производства составит 2,5 тыс. кг субстанций и 4 млн упаковок готовых лекарственных форм в год. Первая очередь проекта предполагает строительство производственного комплекса для синтеза субстанций малых серий – от 0,5 до 5 кг, мощность – 1,2 тыс. кг в год. Вторая очередь – строительство корпуса для выпуска твердых лекарственных форм цитостатиков мощностью 650 тыс. упаковок в год, третья очередь – участок синтеза крупных серий фармсубстанций до 25 кг, мощность – 1,3 тыс. кг в год, а также стерильных жидких и порошкообразных форм цитостатиков мощностью 3,4 млн упаковок в год.

Сейчас для первой очереди возведены стены и крыши зданий, подобрано и закуплено основное оборудование. Окончание строительства запланировано на 2031 год.

Елена Калиновская

