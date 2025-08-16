В Аргентине 87 человек умерли от обезболивающего препарата

В Аргентине расследуют обстоятельства смерти 87 человек от фентанила. Обезболивающий препарат содержал опасные антибиотикорезистентные бактерии. Выпустившая их фармкомпания HLB Pharma отрицает свою вину.

В Аргентине зарегистрировано 87 случаев смерти, вызванных применением обезболивающего препарата фентанил. Об этом сообщил судебный источник изданию Buenos Aires Herald.

Предполагается, что медикамент мог стать причиной еще девяти летальных исходов. Однако эта связь пока не подтверждена.

Как отмечается, в мае у десятков пациентов в больницах страны диагностировали опасные бактериальные инфекции. В образцах их биоматериала выявили штаммы Klebsiella pneumoniae и Ralstonia pickettii, некоторые из которых оказались устойчивы к антибиотикам. Выяснилось, что источником заражения стал фентанил, который больные получали по различным показаниям для купирования болевого синдрома.

Национальное управление по лекарственным средствам Аргентины (ANMAT) провело анализ, который подтвердил наличие бактерий как в организмах умерших, так и в ампулах с препаратом. Выпустившая их фармацевтическая компания HLB Pharma отрицает свою вину. Генеральный директор Ариэль Гарсия Фурфаро считает, что бактерии могли попасть в продукцию только по чьему-то злому умыслу.

Курирующий следствие судья Эрнесто Креплак отметил, что примерно 300 тыс. доз фентанила содержали патогены, 45 тыс. из них успели использовать до конфискации. Загрязненные микроорганизмами препараты поставили во многие медучреждения столицы, провинций Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордобе, Формосе.

Родственники скончавшихся указывают на наступление смерти после инъекции в течение нескольких дней, пишет Guardian.

Формальное обвинение еще никому не предъявлено. Суд включил в список подозреваемых 24 человека, участвовавших в производстве и реализации опиоида. Им заморозили активы и запретили выезд за границу.

Фентанил — синтетический опиоид, который обезболивает в 50—100 раз сильнее морфина. В медицинской практике он нужен для проведения хирургических операций и обеспечения анестезии.

Владимир Заболотских

pharmvestnik