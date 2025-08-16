Минздрав США возобновил работу расформированной в 1998 году группы по безопасности вакцин

Спустя 27 лет США возобновили работу группы по безопасности детских вакцин. Она займется созданием прививок с минимальным риском возникновения побочных эффектов.

Министерство здравоохранения и социальных служб США возобновило деятельность Целевой группы по безопасности детских вакцин, которая была расформирована в 1998 году. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ее учредили в 1986 году на основании Закона о детских вакцинах. По результатам работы отчитывался министр здравоохранения перед Конгрессом каждые два года. Американский законодательный орган получил последний доклад 27 лет назад, после чего эта структура была неактивна.

Решение принял Роберт Кеннеди-младший, возглавивший Минздрав в феврале. Председателем долгое время бездействовавшей коллегии назначен Джей Бхаттачария — нынешний глава Национальных институтов здравоохранения США, которые финансируют клинические испытания в стране. Известно, что в ее состав войдут представители Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).