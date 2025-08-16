Минпромторг разработал требования к хранению метанола

Разработаны правила хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей, проект постановления подготовил Минпромторг. Согласно документу, производственные помещения и лаборатории смогут хранить не более суточной нормы опасного вещества.

Минпромторг намерен утвердить требования к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей, проект постановления об этом проходит публичное обсуждение до 28 августа.

Согласно документу, хранить метанол нужно в складских помещениях в таре. Исключения составляют случаи хранения таких жидкостей в резервуарах, резервуарных парках, цистернах. На такие емкости не распространяются требования к таре для хранения метанола, но распространяются требования, установленные законом в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов и перевозки опасных грузов.

Наличие метанола и метанолсодержащих жидкостей в оборудовании, которое используется в технологических процессах производства, не относится к числу случаев хранения метанола.

Тару для хранения метанола нужно маркировать несмываемой краской «ЯД», «Огнеопасно» и изображением символа опасности. По наполнении тара герметически закрывается и пломбируется. Наливать метанол в тару нужно специальными насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Порожнюю тару нужно немедленно промыть водой в количестве не менее двух объемов тары.

В документе также прописаны требования к помещению для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей. Так, помещения должны проветриваться, быть оборудованы гидрантами для воды, иметь приточно-вытяжную и местную вентиляцию. Хранить в одном складском помещении метанол и метанолсодержащие жидкости вместе с этиловым спиртом запрещено.

В производственных помещениях, лабораториях, других подразделениях предприятия, которые осуществляют оборот метанола, его количество не должно превышать суточную потребность.

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно им, в России должны создать реестр организаций и предпринимателей, осуществляющих оборот такой продукции.

Документ был внесен в Госдуму в апреле 2024 года и принят в первом чтении в июне того же года. Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 22 мая.

Ранее правительство утвердило перечень жидкостей, в отношении которых не действует закон об обороте метанола.

Дина Коблова

pharmvestnik