Минздрав обновил перечень медизделий для паллиативной помощи на дому

Обновлен перечень медизделий для паллиативной помощи на дому. В список добавили современные аппараты ИВЛ, специализированные средства ухода и реабилитационное оборудование, а также исключили устаревшие позиции. Новый документ заменит приказ от 2019 года.

Минздрав утвердил новый перечень медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых пациенту при оказании паллиативной медицинской помощи для использования на дому. Приказ № 398н от 09.07.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Документ заменит Приказ Минздрава России № 348 от 31.05.2019. Также признается утратившим силу Приказ № 1195н от 02.11.2020, которым вносились изменения в прежний список.

Новый перечень также содержит семь групп медизделий, но в него добавлены новые наименования:

аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом (код 169180);

мешок уростомный однокомпонентный, со сливным краном (код 365490);

щеточка для очистки внутренней канюли трахеостомической трубки стерильная (код 330490);

комплект неинвазивных компонентов для энтерального питания (код 364630);

параподиум-вертикализатор (код 256110);

вертикализатор (код 147070);

мочеприемник самоклеящийся для младенцев/педиатрический, закрытый (код 152430).

Для некоторых медизделий уточнили формулировки. Удалены устаревшие коды: пикфлоуметры ручной и электронный (104200, 104210), перчатки виниловые, опудренные, стерильные (335680) и некоторые кресла-коляски.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik