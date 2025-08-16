Как в отрасли реагируют на возможный запрет иностранных облачных сервисов. Обзор

Выдержки из датированного 7 августа 2025 года письма министра цифрового развития Максута Шадаева к главе Минпромторга Антону Алиханову привела газета «Ведомости». Под ограничения могут попасть такие популярные сервисы, как iCloud, OneDrive, TeraBox, Dropbox, pCloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform – их использование крупными российскими компаниями вызывает у Минцифры «особую озабоченность». Блокировка, как уточняется в письме, не коснется предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физлиц – такой запрет «не представляется обоснованным».

В большинстве опрошенных Vademecum крупных медицинских компаний и аптечных сетей заявили, что уже отказались от зарубежных «облаков» в пользу отечественных решений. Например, ГК «Мать и дитя» «с самого начала своей работы и по текущий день не использует иностранные облачные сервисы и не планирует их использовать, так как изначально прилагает максимальные усилия для безопасного хранения персональных данных своих пациентов», сообщил генеральный директор департамента информационных технологий группы Леонид Ткаченко.

В аптечной сети «36,6» также отметили, что не применяют перечисленные сервисы, а используют только российское ПО. В «ЛабКвест» уточнили, что работают на отечественных платформах – VK WorkSpace и «облаке» КРОК. «Мы уже не используем никаких иностранных «облаков» – все российское», – подчеркнул ИТ-директор компании Евгений Рогожников.

Некоторые участники рынка отказались от зарубежных решений в 2022 году на фоне усиливавшегося тренда на импортозамещение. В частности, так поступило АО «Губернские аптеки»: «В нашей сети иностранных облачных сервисов мы не используем. Это решение было принято еще в начале 2022 года, когда мы начали планомерную программу по импортозамещению программного и аппаратного обеспечения, – пояснил директор по ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности АО Павел Густов. – Ключевой причиной отказа от подобных сервисов стало не только регулирование в сфере защиты персональных данных, но и экономическая целесообразность. При масштабах нашей сети аренда вычислительных мощностей и облачного хранилища у зарубежных провайдеров оказалась существенно дороже, чем ежегодное расширение собственной инфраструктуры».

Минцифры заявляет, что цель ведомственной инициативы – обеспечение цифрового суверенитета, защита персональных данных и независимость критической информационной инфраструктуры. Кроме того, согласно позиции регулятора, решение в случае его принятия позволит стимулировать спрос на отечественные ПО и облачные сервисы и ускорит переход местных компаний на их использование, а это является одной из целей нацпроекта «Экономика данных» – не менее 80% российских операторов в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 году.

Однако переход на российские аналоги облачных хранилищ и других сервисов может быть затруднительным в нескольких аспектах, особенно это касается крупных компаний, отмечают операторы индустрии.

«С технологической точки зрения для компаний, которые сегодня активно используют зарубежные облачные платформы, переход на российские аналоги или на локальные решения может быть связан с серьезными затратами. Придется пересматривать архитектуру приложений, настраивать совместимость API, обеспечивать соответствие требованиям по защите информации, а также перераспределять нагрузку между внутренними и арендованными мощностями. В ряде случаев это потребует масштабной миграции данных, что само по себе ресурсозатратно и несет риски простоя, – говорит Павел Густов из «Губернских аптек». – По опыту можем сказать, что замена зарубежных «облаков» на отечественные решения потребует закупки и ввода в эксплуатацию серверного оборудования, настройки виртуализации, внедрения систем резервного копирования, а также найма или переподготовки специалистов, способных сопровождать эти решения. Для среднего и крупного бизнеса это может обернуться многомиллионными затратами и сроками от шести месяцев до двух лет, в зависимости от масштаба ИТ-ландшафта».

«Губернские аптеки», продолжил Густов, пошли по пути «поэтапного наращивания собственной инфраструктуры», ежегодно закладывая в бюджет средства на обновление серверного парка, расширение каналов связи, модернизацию СХД и внедрение новых модулей ПО отечественной разработки. Как считают в аптечной сети, «такой подход позволяет избежать резких скачков в расходах и снижает технологические риски».

«Таким образом, для нашей сети инициатива министерства скорее подтверждает правильность выбранного курса. Мы уверены, что отказ от иностранных облачных сервисов для государственного сегмента и критически важных отраслей – это вопрос не только безопасности, но и экономической устойчивости. При наличии долгосрочной стратегии и поэтапного планирования переход на отечественные решения вполне реалистичен без критичных потерь для бизнеса», – резюмировал Павел Густов.

Однако в настоящее время не все российские сервисы могут полностью прийти на смену зарубежным, констатируют игроки рынка. «Для хранения и обработки персональных данных мы не используем иностранные корпоративные облачные сервисы. В этой сфере мы полностью полагаемся на отечественные разработки. Что касается локальных иностранных программ, их использование продолжается, но уже инициированы проекты по переходу на российское ПО. Например, CRM и часть лабораторного программного обеспечения либо уже переведены, либо находятся в процессе перехода. Однако есть и узкоспециализированное ПО, преимущественно связанное с производством, для которого пока нет аналогов, и мы вынуждены продолжать задействовать его, применяя дополнительные меры безопасности», – пояснил директор по организационному развитию лаборатории «Гемотест» Павел Литвинов. Специалист добавил, что ключевой приоритет для их сети – безопасность данных клиентов: «Если российские разработчики предлагают надежные решения, гарантирующие конфиденциальность информации, мы готовы на любые финансовые, временные и технологические затраты, связанные с переходом на отечественные сервисы».

В «Гемотесте» поддерживают инициативу Минцифры и считают, что замена иностранных платформ на отечественные аналоги «будет оправдана с точки зрения защиты данных, несмотря на возможные сложности в процессе перевода существующих сервисов на российское ПО».

В Минцифры на просьбу Vademecum дать прогноз о возможном влиянии готовящегося решения на сферу здравоохранения заявили, что пока не могут это прокомментировать. В Минпромторге наших корреспондентов перенаправили в Минздрав, но там на вопросы издания не ответили.

