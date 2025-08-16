Страны ЕАЭС одобрили концепцию общего фармрынка на период до 2030 года

Евразийский межправительственный совет 15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) утвердил Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Цель документа — обеспечить устойчивое функционирование рынков стран-участниц объединения на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству.

Фактический запуск общего фармрынка пришелся на 2019 год, когда началась регистрация лекарств по правилам Союза и в интегрированной информационной системе ЕАЭС были введены общие процессы для информационного взаимодействия уполномоченных органов при регистрации, экспертизе и инспектировании на соответствие правилам GMP. Уже действуют единые правила регистрации; выдано свыше 11,5 тысячи регистрационных удостоверений.

Дальнейшее развитие предполагает совершенствование и оптимизацию регистрационных процедур и регулирования обращения лекарств, повышение эффективности информационных систем, развитие инфраструктуры и компетенций в государствах Союза, углубление кооперации при производстве фармпродукции и учет международной практики в регулировании.

До 2026 года сохраняют действие регистрационные удостоверения, выданные по национальным правилам. Для дальнейшего обращения на таможенной территории ЕАЭС соответствующие досье необходимо привести в соответствие актам Союза и включить препараты в Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС. С 1 января 2026 года в государствах-членах должны обращаться только препараты с регистрационными удостоверениями ЕАЭС.

Реализация документа направлена на повышение доступности безопасных и качественных лекарств для граждан стран Союза. Дополнительно на заседании согласована программа формирования общего биржевого рынка товаров: пилотные торги запустят в этом году, полноценный запуск намечен на 2027–2029 годы. В торгово-логистической сфере в течение трех лет будет обеспечено взаимное признание электронных документов на перевозку грузов. По климатической повестке зафиксирована координация регулирования без появления «климатических барьеров» внутри Союза.

gxpnews