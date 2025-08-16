Россиян при медосвидетельствовании обязали рассказывать о принимаемых лекарствах Страны ЕАЭС одобрили концепцию общего фармрынка на период до 2030 года » Росздравнадзор прекращает обращение нескольких серий пяти лекарственных препаратов Росздравнадзор прекращает обращение нескольких серий пяти лекарственных препаратов — двух наименований таблеток и трех растворов для внутривенного введения, сообщает телеграм-канал СРО «Ассоциация независимых аптек». Как отмечается в сообщении, отзываемые таблетки «Нексиум» 40 мг серии ZRSU, выпущенные «АстраЗенека АБ», не соответствуют нормам микробиологической чистоты, а «Аллохол-УБФ» серии 921124 производства «Уралбиофарма» — показателю «Распадаемость». Раствор кальция глюконата 250 мг/мл 10 шт. (10 мл) серии 680624 от ФКП «Армавирская биофабрика» отзывается по причине несоответствия требованиям документации по показателям «Количественное определение», «Механические включения: видимые частицы» и «Механические включения: невидимые частицы; прозрачность, цветность». Магния сульфат буфус 250 мг/мл 10 шт. серии 130624 производителя АЛ «ПФК Обновление» не соответствует показателю «Количественное определение», а окситоцин-ферейн 5МЕ/мл 10 ампул серии 130624 от АО «Брынцалов-А» — показателю «Механические включения: видимые». Аптекам необходимо проверить наличие данных серии препаратов, при обнаружении убрать в карантинную зону и вернуть поставщику, говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, Росздравнадзор из-за грамматической ошибки отзывает лекарственный препарат в Якутии. gxpnews