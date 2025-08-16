Россиян при медосвидетельствовании обязали рассказывать о принимаемых лекарствах

В России 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, который, в частности, обяжет раскрывать информацию о принимаемых лекарствах.

Агентство приводит слова члена Общественной палаты Евгения Машарова, согласно которым увеличился временной интервал между продувами алкотестером с 15-20 до 15-25 минут. Также установлен срок для сдачи мочи на анализ — 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование; если не уложиться, придется сдавать кровь. Сами биоматериалы должны храниться в течение трех месяцев с момента оформления справки, а электронные записи масс-спектров — пяти лет.

Особое внимание уделят и приему лекарственных препаратов — эти данные теперь обязательно указывать в направлении на анализ.

Как отметил Машаров, правила медосвидетельствования касаются не только водителей. Проверять на употребление алкоголя и наркотиков будут в том числе сотрудников, появившихся на работе с признаками опьянения, несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, для расследования уголовных дел и т. д.

«Ведение нового порядка направлено на приведение процедур медосвидетельствования на опьянение в соответствие с современными стандартами. Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — сказал Машаров.

Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее в России утвердили порядок обязательного психиатрического освидетельствования.

gxpnews