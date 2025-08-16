Беларусь должна ставить на биофарму — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости развития в республике биофармацевтики, сообщает официальный сайт главы государства.

На совещании 15 августа глава государства отметил, что в любой стране есть два важнейших направления в обеспечении жизнедеятельности людей — продовольствие и лечение. С первым Беларусь, как аграрноразвитая страна, справляется, но не менее значимо и второе. «Заразы в мире предостаточно. Какой бы ни была наша Беларусь беленькой, пушистой и синеокой, мы в центре просвещенного мира, и разного рода зараза, болезни следом за человеком перемещаются. Поэтому лечить надо», — заявил он.

По его словам, в условиях отсутствия огромных запасов природных ресурсов, Беларуси нужно ставить на человеческий потенциал. «Одно из направлений, где мы можем преуспеть, — лекарства и ветеринарные препараты», — считает Лукашенко.

В связи с этим на совещании обсуждали развитие крупнейшего белорусского биотехнологического предприятия ветеринарного профиля — ОАО «БелВитунифарм» под Витебском. «Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики, то есть может это объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины. Технологическим ядром, как предлагается, сейчас должен стать «БелВитунифарм», — пояснил глава государства.

В 2021 году компания и власти договорились реализовать совместный проект по выпуску медицинских вакцин. Однако спустя четыре года производственный комплекс так и не введен в строй. Лукашенко потребовал окончательно определиться, по какому пути следует пойти предприятию для завершения проектов, — достраивать завод самостоятельно или привлечь инвестора, возможно, задействовать недозагруженные мощности других медицинских производств, например, фармацевтической компании «Нативита».

По мнению Лукашенко, частные и государственные предприятия могут работать в единой организационной структуре с учетом общих интересов.

Ранее глава Беларуси предложил узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву активнее развивать совместные проекты, в том числе в сфере фармпроизводства.

