В России стали чаще отменять торги по лекарственным средствам

За 7 месяцев 2025 года в России признаны несостоявшимися 33% торгов по лекарственным средствам против 25% в январе — июле 2024-го. При этом закупки у единственного поставщика в отчетном периоде сократились на 57% в денежном выражении и увеличились на 16% в натуральном, следует из отчета IT-компании «Курсор».

Первую тройку фармпроизводителей, имеющих наибольший процент прироста в сравнении с прошлым годом, составили Gilead (+40%), AbbVie (+20%) и Novartis (+6%). Среди поставщиков лидерами являются «Фармстандарт», «Р-Фарм» и «Ирвин», однако их доля падает, отмечают аналитики. «Доля поставок этих компаний составляет 20% рынка. В аналогичном периоде прошлого года она составляла 27% рынка», — говорится в отчете.

Тройку регионов с наиболее максимальным приростом закупок составили Челябинская (+60%), Свердловская (+59%) и Ростовская (+54%) области.

Общий объем госзакупок лекарств за 7 месяцев текущего года сократился на 19%, до 531,6 млрд рублей. Сообщается также, что экономия бюджетных средств составила 4% против 3,6% в январе — июле 2024-го.

Ранее попечительский совет фонда «Круг добра» включил в перечень своих закупок три новых лекарственных препарата.

gxpnews