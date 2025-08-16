Россия оказалась в числе стран — лидеров по тратам на лекарства

Россия улучшила позиции на мировом фармрынке, поднявшись за последние 5 лет на 12-е место по объемам затрат на лекарственные препараты. По данным аналитической компании IQVIA, это означает переход страны из категории «развивающихся» рынков в сегмент «прочих развитых». Вместе с тем эксперты подчеркивают: причины роста расходов в странах различны. Где-то он связан с увеличением объемов потребления, а где-то — с внедрением инновационных препаратов.

В 2024 году мировой фармрынок достиг объема в $1,75 трлн. Из них 81%, или $1,4 трлн, трат приходится на первую десятку развитых стран — США, Китай, Германию, Японию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Бразилию и Канаду. К 2029 году общий объем отрасли вырастет до $2,4 трлн, однако доля лидеров снизится до 69–71%, а у группы «прочих развитых» рынков сохранится на уровне 13%, прогнозирует IQVIA.

Ключевым драйвером роста расходов на лекарства в ближайшие 5 лет, как и прежде, станет расширение доступа к лекарствам и активное использование инновационных препаратов на развитых рынках. При этом большинство регионов уже смещаются в сторону более дорогостоящих методов лечения.

Одновременно рынок будет сдерживаться истечением патентов на дорогостоящие оригинальные лекарства, что приведет к потерям производителей на сумму около $220 млрд. Несмотря на это, доля оригинальных препаратов в ведущих странах уже сегодня составляет 81%, а к 2029 году может достичь 84–85%, оставив дженерики и биоаналоги на вторых ролях. Ожидается, что новые препараты на 10 крупнейших развитых рынках обеспечат рост на $181 млрд, что на $4 млрд больше, чем за предыдущие 5 лет.

За последние 5 лет в мире было выведено на рынок 394 новых активных вещества, из них 78 — только в 2024 году. На основе данных о молекулах в поздней стадии разработки и исторических показателей успешности прогнозируется, что в среднем в год будет выпускаться 65–75 новых активных веществ, что за 5 лет даст дополнительно 325–375 позиций.

Лидером по выводу новинок остаются США: за последние 5 лет здесь было запущено 273 препарата — на 22% больше, чем в период 2015–2019 годов. Четыре крупнейшие страны ЕС (Франция, Германия, Италия, Испания) и Великобритания в 2024 году осуществили 43 запуска — на 39% больше, чем годом ранее. Всего за 5 лет их количество достигло 209, что на 31 больше, чем в предыдущий период, но на 64 меньше, чем в США.

В России в 2024 году расходы на препараты составили 2,4% от уровня США (против 2,1% в 2019-м). Прогноз на 2029 год предполагает рост доли до 2,7%. По данным DSM Group, в 2024 году российский фармрынок в денежном выражении достиг 2,85 трлн рублей, что позволило стране войти в сегмент «прочих развитых» наряду с Польшей, Саудовской Аравией и Турцией. В 2025 году, по оценке DSM Group, объем рынка превысит 3 трлн рублей.

В целом в большинстве регионов — от Северной Америки и Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона, Индии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока — рост расходов в ближайшие годы превысит 30%. Это будет связано как с увеличением объемов потребления, так и со смещением в сторону более дорогих препаратов. Исключением станет Китай, вторая по величине страна по расходам на фармпродукцию: за 5 лет объем рынка там вырастет лишь на 8% при росте расходов на 15% — темпы ниже, чем в предыдущие годы. Основной акцент там делается на расширение доступа к новым лекарствам.

Наибольший вклад в глобальный рост в ближайшие 5 лет внесут препараты для лечения онкологических и иммунологических заболеваний, диабета и ожирения. Постоянный поток инноваций позволит компенсировать потери от утраты эксклюзивности. К 2029 году лидерами роста станут онкология и препараты от ожирения, тогда как темпы роста сегмента противодиабетических средств снизятся.

gxpnews