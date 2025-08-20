ЕАЭС утвердил Концепцию развития общего рынка лекарств до 2030 года

В ЕАЭС будут развивать общий рынок лекарственных средств. Концепция развития до 2030 года позволит синхронизировать стандарты качества и ускорить вывод новых препаратов на рынки стран союза.

Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития общего рынка лекарств до 2030 года в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о прошедшем в Киргизии заседании рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Цель документа — обеспечение устойчивого функционирования этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств», — указано в сообщении.

В дальнейшем, согласно концепции, будут улучшены и оптимизированы регистрационные процедуры и регулирование обращения лекарств с учетом международного опыта. Также планируется повышать эффективность работы информационных систем, развивать инфраструктуру и компетенции в странах ЕАЭС, их сотрудничество при производстве фармпродукции.