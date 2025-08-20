Срок назначения представителя производителя медизделий перенесли на год ЕАЭС утвердил Концепцию развития общего рынка лекарств до 2030 года » Обзор регуляторных одобрений в США и Великобритании За последние две недели, с 4 по 18 августа, FDA одобрило пять новых препаратов и расширило показания для знаменитого семаглутида, MHRA — один. Среди регистраций — первое за 15 лет средство от фибромиалгии, первая в истории иммунотерапия для папилломатоза дыхательных путей, первые таблетки для бронхоэктазов, первая таргетная терапия HER2+ немелкоклеточного рака легкого, а также лекарства, позволяющие бороться с агрессивной опухолью мозга и предотвращать развитие диабета 1-го типа. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Новые препараты 1. Tonmya (cyclobenzaprine hydrochloride) Компания-разработчик: Tonix Pharmaceuticals.

Показание: фибромиалгия у взрослых — хроническое заболевание, для которого характерны боль в мышцах, сухожилиях и суставах по всему телу, а также нарушение фазы глубокого сна.

Механизм действия: блокирует четыре типа нейрорецепторов (серотониновые, адренергические, гистаминовые, мускариновые), замедляя передачу болевых сигналов и улучшая сон.

Результаты клинических испытаний: на III фазе RELIEF и RESILIENT с участием почти 1000 человек через 14 недель препарат снизил интенсивность болевых ощущений у каждого пятого (20%) более чем на 30% через 14 недель по сравнению с плацебо, у каждого десятого (10%) — на 50%.

Особенности: первый препарат от фибромиалгии более чем за 15 лет; принимается под язык раз в день перед сном. 2. Papzimeos (zopapogene imadenovec) Компания-разработчик: Precigen.

Показание: рецидивирующий респираторный папилломатоз у взрослых — заболевание, при котором в дыхательных путях (гортани, трахее, бронхах) образуются доброкачественные опухоли (папилломы); вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ), чаще всего 6-м и 11-м типами.

Механизм действия: иммунотерапия на основе нереплицирующегося аденовирусного вектора, которая стимулирует иммунную систему атаковать клетки, зараженные ВПЧ.

Результаты клинических испытаний: на I/II фазе PRGN-2012-201 с участием 38 человек после применения Papzimeos у 51% пациентов отпала необходимость в хирургическом удалении папиллом на год, у 43% — на два.

Особенности: первый в истории препарат от этой патологии, которая более века лечилась исключительно хирургическим путем; его вводят подкожно четыре раза в течение трех месяцев. 3. Brinsupri (brensocatib) Компания-разработчик: Insmed.

Показание: немуковисцидозный бронхоэктаз у пациентов старше 12 лет.

Механизм действия: ингибирует дипептидилпептидазу-1 — фермент, который активирует разрушительные белки в нейтрофилах (иммунных клетках), предотвращая повреждение легких.

Результаты клинических испытаний: на III фазе ASPEN с участием более чем 1700 человек снизил частоту обострений заболевания в течение года на 19—21% (в зависимости от дозировки).

Особенности: первый препарат, одобренный для лечения этой формы болезни; принимается перорально раз в день. 4. Hernexeos (zongertinib) Компания-разработчик: Boehringer Ingelheim.

Показание: нерезектабельный или метастатический неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) с мутациями в гене ERBB2 у взрослых, получавших ранее химиотерапию.

Механизм действия: блокирует HER2 — белок, кодируемый ERBB2 и заставляющий раковые клетки бесконтрольно размножаться при наличии генетических мутаций.

Результаты клинических испытаний: на Ib фазе Beamion-LUNG 1 с участием 71 человека опухоль уменьшилась в размерах у 75% пациентов, у 58% — эффект сохранялся более чем полгода.

Особенности: первая пероральная терапия этой формы НМРЛ; ускоренное одобрение. 5. Modeyso (dordaviprone) Компания-разработчик: Jazz Pharmaceuticals.

Показание: диффузная срединная глиома с мутацией K27M в гене, кодирующем гистон H3, у пациентов старше года, чье заболевание продолжило прогрессировать после химиотерапии.

Механизм действия: активирует митохондриальную казеинолитическую протеазу P (ClpP), которая расщепляет белки, позволяющие опухолевым клеткам выживать, и ингибирует дофаминовые рецепторы, чтобы нормализовать работу генов.

Результаты клинических испытаний: на II фазе пяти исследований с участием 50 человек новообразование уменьшилось в размерах у 22% пациентов, положительный эффект сохранялся в течение 10,3 месяца (медианный показатель).

Особенности: первое средство для лечения этой агрессивной опухоли головного мозга, обычно приводящей к смерти; ускоренное одобрение; принимается перорально раз в неделю. Расширение показаний 6. Wegovy (семаглутид) Компания-разработчик: Novo Nordisk

Новое показание: метаболически ассоциированный стеатогепатит (MASH) с фиброзом (рубцеванием) средней и тяжелой степени у взрослых.

Механизм действия: агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, который замедляет опорожнение желудка, снижает аппетит, улучшает метаболизм глюкозы и жиров.

Результаты клинических испытаний: на III фазе ESSENCE с участием более чем 800 человек благодаря Wegovy у 63% пациентов полностью прошло воспаление печени, в группе плацебо этот же показатель — 34%; у 37% — уменьшилось рубцевание (в группе плацебо — 22%).

на III фазе ESSENCE с участием более чем 800 человек благодаря Wegovy у 63% пациентов полностью прошло воспаление печени, в группе плацебо этот же показатель — 34%; у 37% — уменьшилось рубцевание (в группе плацебо — 22%). Особенности: третье показание препарата; в 2021 году был впервые одобрен для снижения веса при ожирении, в 2024-м — для уменьшения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда и инсульта. Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) Tzield (teplizumab) Компания-разработчик: Sanofi.

Показание: профилактика наступления 3-й степени сахарного диабета 1-го типа у пациентов старше восьми лет.

Механизм действия: антитело против CD3-рецепторов на T-лимфоцитах — оно частично отключает иммунные клетки, которые разрушают бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

Результаты клинических испытаний: на III фазе PROTECT с участием 328 человек Tzield отсрочил развитие зависимости от инсулина в среднем на три года.

Особенности: первая иммунотерапия для этого показания в Великобритании; вводится внутривенно раз в день на протяжении двух недель. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) Новых регистраций не выдано — с 14 по 18 августа многие страны Евросоюза отмечали Вознесение Девы Марии (у православных — Успение Пресвятой Богородицы, празднуется 28 августа).

