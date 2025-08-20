Novo Nordisk и Eli Lilly обнародовали сроки выпуска в США неинъекционных ЛП от ожирения

Датская Novo Nordisk и американская Eli Lilly обнародовали сроки вывода на рынок США таблетированных форм своих препаратов для лечения ожирения: Novo ожидает одобрения в конце этого года, в то время как Lilly к августу 2026-го, сообщает Reuters.

Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly, применяемые в виде еженедельных инъекций, — это препараты для снижения веса. Соединенные Штаты — их крупнейший рынок сбыта. Цены на препараты составляют от $1 тыс. в месяц, при этом обе компании предлагают ежемесячный запас за $499 при оплате наличными.

Производители заявляют, что разработали пероральные препараты для снижения веса для удовлетворения потребностей пациентов, поскольку многие люди не любят инъекции. Однако эффективность таблеток будет несколько ниже. В этом месяце Lilly заявила, что ее орфорглипрон позволил добиться снижения веса на 12,4% после 72 недель испытаний. Для сравнения, аналогичный показатель перорального семаглутида от Novo составляет 15%. При этом оба препарата уступают инъекционному препарату Lilly, эффективность которого 21%.

По мнению аналитиков, пероральные препараты для похудения скорее займут свою нишу, чем вытеснят инъекционные. По оценкам TD Cowen, к 2030 году доля таблеток на мировом рынке лекарств от ожирения составит около 15%, тогда как сам объем самого рынка вырастет до $150 млрд.

