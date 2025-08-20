Представлен рейтинг фармацевтических компаний по количеству новых РУ

Подмосковный «Фармстандарт» стал лидером рейтинга фармацевтических компаний, получивших больше всего регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные средства в 2024-25 годах.

Согласно аналитическому отчету IT-компании «Курсор», составленному на основании информации государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) и ее собственной базы данных, в отчетном периоде «Фармстандарт» получил 205 РУ. В первую пятерку также вошли «Озон Фармацевтика» (178 РУ), «Велфарм» (174), «Канонфарма Продакшн» (139) и «Тульская фармацевтическая фабрика» (137).

Далее расположились «Фармасинтез» (136 РУ), «Промомед» (126), «Нацимбио» (122), «Ивановская фармацевтическая фабрика» (103) и «Вертекс» (95).

IT-компания также представила статистику отмены торгов по лекарственным средствам за семь месяцев текущего года.

gxpnews