Названа тройка крупнейших федеральных аптечных сетей за январь — июнь 2025 года

Рейтинг федеральных аптечных сетей в I–II кварталах 2025 года возглавила московская «Ригла», обеспечившая 10,7% российского рознично-коммерческого рынка лекарственных препаратов (без учета льготного лекарственного обеспечения). Такие данные представила аналитическая компания RNC Pharma.

На втором месте списка находится краснодарская сеть «Апрель» — 10,1% рынка, на третьем — самарская «Имплозия» с 5%. Также в десятку вошли новосибирские ОАС «ЭркаФарм» и «Мелодия здоровья» (4,4%), самарская «Вита» (3,6%), московский «Ирис» (3,2%), краснодарский «Магнит» (1,7%), нижегородский «Максавит», включая «36,7С» (1,4%), ижевский «Фармаимпекс» (1,4%) и санкт-петербургский «Алоэ» (ранее «Эдифарм) с долей 0,9%.

Одним из наиболее проблемных вопросов для российской фармрозницы в отчетном периоде стало падение объема продаж парафармацевтики (включает БАДы, диетические продукты, косметику, санитарно-гигиенические средства и т. д. — Прим. ред.) — на 3% в годовом отношении, или 6,8 млрд рублей в денежном выражении, отмечают аналитики. По их данным, сокращение продаж парафармацевтики коррелирует с развитием маркетплейсов, и эта тенденция будет развиваться. «В октябре 2026 года вступит в силу закон „Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ”, который не содержит никаких критических ограничений для развития маркетплейсов в части продажи парафармацевтики», — отмечается в аналитическом отчете.

