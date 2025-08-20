FDA одобрило первый препарат для лечения заболеваний, связанных с ВПЧ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый в мире препарат для лечения рецидивирующего респираторного папилломатоза (РРП) — редкого хронического заболевания, вызывающего доброкачественные опухоли, чаще всего в области голосовых связок, и вынуждающего пациентов переносить сотни операций по удалению новообразований.

Препарат Papzimeos, разработка американской фармкомпании Precigen, вводится подкожно, вызывая иммунный ответ против клеток, инфицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ) 6-го и 11-го типов, которые и вызывают РРП. Четыре инъекции вводятся в течение 3 месяцев, обеспечивая долгосрочную защиту от опухолей, также называемых папилломами.

В Соединенных Штатах каждый год выявляется около 1000 новых случаев РРП.

Лечение призвано облегчить жизнь пациентам, давно смирившимся с необходимостью постоянных операций: некоторым приходится делать до 12 в год, отмечает Fierce Pharma. К примеру, президент Фонда рецидивирующего респираторного папилломатоза 59-летняя Ким Макклеллан перенесла более 250 операций с тех пор, как в 5 лет у нее диагностировали это расстройство.

Рассмотрение Papzimeos проходило в приоритетном порядке, препарат получил статус орфанного и звание прорывного метода лечения.

Также в США одобрили препарат Insmed для лечения заболеваний легких.

