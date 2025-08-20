Российские ученые создали экспресс-тест для выявления грибковой инфекции в легких

В России создан первый в мире тест для быстрого выявления возбудителя тяжелой грибковой инфекции Aspergillus niger, поражающего легкие. Разработка велась Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья», сообщили в ведомстве.

Aspergillus niger — патогенный гриб, известный также как черная плесень, встречается в почве, пыли, гниющих растениях, системах вентиляции и водоснабжения. Гриб вызывает инвазивный аспергиллез, при котором поражаются легкие и придаточные пазухи, а впоследствии и другие органы, включая головной мозг, кожу, печень и почки.

Тест отличается высокой точностью и скоростью реакции (результаты можно получить всего за 40 минут) и позволяет обнаруживать минимальную концентрацию Aspergillus niger в мокроте. «Клинические признаки инвазивного аспергиллеза часто неспецифичны, это делает лабораторную диагностику особенно важной для своевременного выявления заболевания и начала лечения», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что разработавший тест институт может выпускать тест-системы как минимум для 1 млн исследований в год.

Как сообщалось ранее, в США началась разработка вакцины против смертоносного грибка, вызывающего «лихорадку долин».

