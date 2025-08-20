AstraZeneca начинает доставку на дом вакцины-спрея от гриппа

Компания AstraZeneca запустила в США доставку вакцины-спрея от гриппа FluMist для самостоятельного применения напрямую потребителям, пишет американское фармацевтическое издание Fierce Pharma.

Препарат был одобрен в США в 2003 году, но только для использования медицинскими работниками. Разрешение, полученное в 2024-м, позволяет самостоятельно применять назальный спрей взрослым до 49 лет. Решение о вакцинации FluMist детей от 2 до 17 лет должны принимать родители или опекуны.

Заказать доставку вакцины до двери можно онлайн на специальном сайте, запущенном на прошлой неделе. К каждой упаковке прилагается инструкция по применению в домашних условиях, в том числе указание хранить назальный спрей в холодильнике до момента использования. «Поскольку страховка обычно покрывает стоимость вакцины от сезонного гриппа, услуга обойдется всего в $8,99 за консультацию врача, плюс расходы на доставку и обработку», — отмечает издание.

Если страховки нет, вакцину можно получить в медицинских учреждениях.

Для продвижения вакцины AstraZeneca запускает на ТВ и цифровых платформах масштабную рекламную кампанию «FluMist Home. Защита от гриппа, сделанная по-другому».

«Запуск FluMist Home — это переломный момент в развитии защиты от гриппа, — заявил президент AstraZeneca в США Джорис Силон. — FluMist Home отражает растущую важность прямых поставок потребителям и подчеркивает нашу приверженность постоянным инновациям, упрощая вакцинацию и защиту».

Ранее сообщалось, что FluMist от AstraZeneca — первая вакцина для профилактики гриппа, для применения которой не нужно обращаться к врачу.

gxpnews