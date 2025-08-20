ФАС: с начала года в России снижены цены на 320 лекарств

За 7,5 месяца, с января до середины августа 2025 года, в России снижены цены на 320 лекарств (44 международных непатентованных наименования, МНН). В среднем препараты подешевели на 15%, сообщает телеграм-канал Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как отмечается в сообщении, этого удалось достичь за счет снижения цен — препаратов относительно референтных стран, дженериков относительно оригинальных лекарственных препаратов, первых дженериков после выхода вторых ,а также экономического анализа при выявлении ошибок в расчетах производителей.

Всего на середину августа ФАС проанализировала 5695 цен производителей на средства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ЖНВЛП (542 МНН), из них согласовано 4583, в том числе 693 (61 МНН) — для устранения рисков возникновения дефицита.

«Проводимый ФАС экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан», — заявляют в службе.

Также ФАС усилит контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства.

gxpnews