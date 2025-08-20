FDA одобрило Wegovy для лечения тяжелой формы жировой болезни печени

Wegovy стал первым агонистом ГПП-1 для лечения тяжелой формы неалкогольного жирового гепатоза, вторым лекарством, одобренным в США для лечения этого заболевания. К тому же — это третье показание для этого препарата от Novo Nordisk. На этом фоне производитель решил снизить цены на Wegovy более чем вдвое.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Wegovy (семаглутид) для лечения стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией (MASH), у взрослых. Об этом сообщила фармацевтическая компания Novo Nordisk в пресс-релизе.

Его будут прописывать пациентам с фиброзом печени средней или тяжелой степени, но без цирроза. Как указывается, во время курса лечения необходимо соблюдать низкокалорийную диету и больше времени уделять двигательной активности.

Регулятор выдал регистрацию по ускоренной процедуре на основе данных первой части III фазы исследований Essence с участием 800 человек. Спустя 72 недели у 63% испытуемых, получавших Wegovy, полностью исчезли симптомы болезни и остановилось рубцевание печени. В группе плацебо аналогичный эффект наблюдался у 34%. Кроме того, препарат уменьшил фиброз органа в 37% случаев, в контрольной группе этот показатель составил 22%.

Wegovy был впервые зарегистрирован FDA в 2021 году для лечения ожирения. Три года спустя американское ведомство разрешило использовать этот агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для снижения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.