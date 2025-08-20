ФАС заподозрила дистрибьюторов подгузников в сговоре на госзакупках на 1,6 млрд рублей

Подробности дела в ФАС не приводят. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.

Как следует из данных ЕИС в сфере госзакупок, Торговый дом «Эмса» в 2024 году поставил на рынок госзаказа подгузники для взрослых на общую сумму 4,8 млрд рублей, причем ключевым контрагентом компании выступало Отделение фонда пенсионного и социального страхования Башкортостана.

Компания «Огис Трейд» зарегистрирована в 2018 году, в течение пяти лет ее основным контрагентом на рынке госзаказа также выступало Отделение фонда пенсионного и социального страхования Башкортостана. Объем поставок подгузников составил 2,04 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, обе компании принадлежат отделениям общественных организаций инвалидов: «Огис Трейд» – Сергиево-Посадской местной организации Московского отделения Всероссийского общества инвалидов, а Торговый дом «Эмса» – Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Выручка «Огис Трейд» в 2024 году составила 2,782 млрд рублей, чистая прибыль – 41,9 млн рублей. В июле 2025 года производитель поставляемой продукции – белорусский завод «БелЭмса» – подал иск о банкротстве «Огис Трейд» в столичный арбитражный суд из-за долга в размере 800 млн рублей.

Выручка ООО «Торговый дом «Эмса» в 2024 году составила 1,594 млрд рублей, чистая прибыль – 37,2 млн рублей. До июля 2024 года ООО на паритетных началах принадлежало Осману Учару и Уйгару Учару: оба выступают бенефициарами «Камилламед», оператора двух столичных офсетов по локализации абсорбирующего белья для взрослых и урологических вкладышей на общую сумму 22,4 млрд рублей.

В 2023 году компания «Камилламед» (ранее «ВИП Камилла») выиграла московский офсет по производству и поставке абсорбирующего белья почти на 12 млрд рублей, в марте 2025 года стала победителем офсетного контракта на производство урологических вкладышей для нужд Департамента труда и социальной защиты населения Москвы на 11,4 млрд рублей.

«Камилламед» близка к турецкой UСAR Group. В 2011 году UСAR Group инвестировала в создание производства одноразовых подгузников в особой экономической зоне «Могилев» в Республике Беларусь. Мощность предприятия оценивается в 112 млн штук в год, объем вложений в проект не раскрывался. Оператором выступает ООО «БелЭмса».