Депутат Миронов попросил Минздрав отчитаться об обеспечении лекарствами россиян с тяжелой аллергией

Председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с просьбой проинформировать, как россиян с тяжелой аллергией будут обеспечивать препаратом от анафилактического шока, пишет ТАСС.

«Прошу вас сообщить каким образом и в какие сроки министерство здравоохранения РФ планирует решить проблему обеспечения граждан России с тяжелым развитием аллергических реакций шприц-тюбиком с эпинефрином (адреналином) — раствором для экстренных внутримышечных инъекций при угрозе развития анафилактического шока», — цитирует агентство письмо.

Миронов отметил, что при тяжелых формах аллергии анафилактический шок может развиться практически мгновенно. При этом аллергики не имеют возможности купить шприц-тюбик с эпинефрином. «Проблема уже не первый год является предметом обсуждения профессиональным сообществом. Однако граждане с тяжелым течением аллергии до сих пор вынуждены покупать шприц-тюбик за рубежом», — подчеркнул Миронов.

«В России на протяжении последних 10 лет не производились препараты эпинефрина в форме инъекторов или шприц-тюбиков. Так что речь идет не столько о нехватке, сколько о полном отсутствии соответствующих препаратов, — рассказал GxP News директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — При этом адреналин в инъекционной форме выпускается регулярно». По словам эксперта, за первые полгода 2025-го российские производители отгрузили на рынок более 1 млн упаковок или порядка 5 млн ампул препарата, что на 57% больше чем за аналогичный период 2024-го, что полностью покрывает потребности.

Что касается формы, которую можно использовать на бытовом уровне в порядке экстренной помощи, то в обращении на официальном рынке она отсутствует. «В России можно купить такие автоинъекторы как EpiPen или Auvi-Q, но поступают они в страну неофициально и стоимость за штуку составляет 13-15 тыс. рублей для первого и 18-20 тыс. рублей для второго», — сообщил Николай Беспалов, отметив, что пациенты из группы риска вынуждены нести эти расходы. Как считает эксперт, решить проблему можно, запустив если не производство аналогичных автоинъекторов, то хотя бы шприц-тюбиков. Такую форму выпуска, по мнению эксперта, может обеспечить Московский эндокринный завод. «Можно было бы обсуждать вопрос госрегистрации автоинъекторов иностранных поставщиков, но для этого нужна проактивная позиция Минздрава», — резюмировал представитель RNC Pharma.

gxpnews