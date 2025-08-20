В Стэнфорде научились при помощи наночастиц доставлять лекарства точно в опухолевые клетки

В Стэнфордском университете разработан подход, позволяющий использовать ультразвуковые волны для точечной доставки нанокаспул с лекарствами в органы и ткани тела, в том числе препараты химиотерапии — в опухолевые клетки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«У многих лекарств есть сильные побочные эффекты. В частности, средства от психических заболеваний нарушают работу сознания, химиотерапия повреждает здоровые клетки, а обезболивающие вызывают тошноту. Особая «упаковка» позволяет при помощи ультразвука доставлять препарат с точностью в несколько миллиметров», — рассказали в университете.

Суть технологии в использовании липосом — полых наночастицы из двух слоев жировых молекул. Небольшие модификации в структуре этих нанокапсул, в том числе добавление сахара-сукрозы, позволяют передвигать их внутри организма, а также открывать и высвобождать содержимое под действием сконцентрированного пучка ультразвука. Раньше ученые пытались создавать подобные «конструкции» на базе перфторированных углеродов, однако их взаимодействие с ультразвуком приводило к опасным побочным эффектам.

Для проверки работы «наноконтейнеров» ученые упаковали в них молекулы анестетика и лекарства от психических заболеваний, ввели липосомы в кровоток крыс и доставили их при помощи ультразвука в конкретные отделы мозга и задних конечностей. Опыты подтвердили высокую перспективность технологии в медицине и науке.

