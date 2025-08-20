«Фармасинтез» запускает производство гормонального геля от симптомов менопаузы

Российская биофармацевтическая компания «Фармасинтез» запускает производство трансдермального геля для заместительной гормональной терапии при менопаузе, рассказали GxP News в пресс-службе производителя.

Гель содержит синтетический 17-эстрадиол, химически и биологически идентичный эндогенному, вырабатываемому яичниками. Препарат наносят на кожу, что минимизирует колебания концентрации эстрадиола в плазме.

Менопауза и связанные с ней симптомы — усталость, приливы, ночная потливость и др. — могут значительно ухудшать качество жизни. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) позволяет снизить проявления климактерического синдрома — как связанного с естественной менопаузой, так и развившейся в результате хирургического вмешательства, отметили в пресс-службе.

Препарат будут выпускать на заводе «Фармасинтез-Тюмень», который в компании называют единственным в России и крупнейшим в Европе по производству гормональных препаратов.

ИТ-компания «Курсор» представила рейтинг фармацевтических компаний по количеству регистрационных удостоверений (РУ) на лекарственные средства в 2024–2025 годах. «Фармасинтез» с 136 РУ занимает шестое место списка.

gxpnews