CSL сократит 15% персонала и создаст подразделение по производству вакцин

Крупнейшая австралийская фармацевтическая компания CSL на 15% сократит численность персонала и выделит в отдельный бизнес подразделение по производству вакцин, сообщает издание Pharmaceutical Technology.

Тем самым фармпроизводитель отреагировал на «беспрецедентный уровень проблем и волатильности». Компания анонсировала этот шаг еще в июле, сообщив СМИ, что проводит «стратегический пересмотр своей деятельности в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», призванный сократить дублирование и повысить эффективность.

Ожидается, что сокращение штата обойдется CSL в $700–770 млн в 2026 финансовом году. При этом компания сэкономит $500–550 млн ежегодно в течение 3 лет. CSL заявила, что перенаправит средства на «высокоприоритетные проекты».

Хотя большую часть выручки CSL составляет продажа препаратов на основе плазмы крови для лечения редких заболеваний, компания также является одним из крупнейших мировых производителей вакцин против гриппа: ежегодно она поставляет по всему миру более 130 млн доз препаратов под брендами Afluria, Fluad и Flucelvax.

Компания со штаб-квартирой в Мельбурне не раскрыла, в каких подразделениях будет начато сокращение штата. По состоянию на 2024 год в CSL работают 32 тысячи человек.

CSL с выручкой $15,2 млрд по итогам 2024 года (+7% к показателю 2023-го) занимает 20-е место рейтинга крупнейших игроков мировой биофармацевтической отрасли, составленного Fierce Pharma.

gxpnews