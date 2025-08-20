Eli Lilly подписала контракт на $1,3 млрд на ИИ-разработку препаратов от ожирения

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly подписала со стартапом Superluminal Medicines контракт на $1,3 млрд на разработку препаратов для лечения ожирения и других кардиометаболических заболеваний, сообщает Reuters.

«В рамках сделки Lilly получит эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию лекарственных препаратов, полученных с помощью платформы Superluminal на базе искусственного интеллекта, нацеленной на рецепторы GPCR — класса белков, влияющих на физиологические процессы, включая метаболизм, рост клеток и иммунные реакции», — отмечается в сообщении.

«GPCR зарекомендовали себя как очень важные мишени в лечении ожирения и кардиометаболических заболеваний, но мы находимся на самой ранней стадии изучения этого класса препаратов», — сказал агентству генеральный директор Superluminal Кони Д’Круз.

Вместе с тем стартап разрабатывает свой препарат для лечения некоторых редких генетических форм ожирения. Ожидается, что испытания на людях начнутся в IV квартале 2026 года. Данный препарат в сделку с Lilly не входит.

Eli Lilly и ее датский конкурент Novo Nordisk активно работают над выводом на рынок таблетированных форм своих инъекционных средств для лечения ожирения: Novo ожидает одобрения в конце этого года, в то время как Lilly — к августу 2026-го.

gxpnews