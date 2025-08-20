Россияне стали покупать больше БАДов для мужской фертильности

В I–II кварталах 2025 года на розничном рынке России продано биодобавок для повышения мужской фертильности на сумму более 957,6 млн рублей, что на 16,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

Основная часть продажи таких БАДов пока приходится на офлайн (83,2%), однако онлайн показывает лучшую динамику роста: 11,8% против 49% соответственно.

Повышенный интерес к биодобавкам для мужской фертильности ежегодно наблюдается в весенний и осенний период, отмечают аналитики. Так, в октябре прошлого года россияне приобрели БАДов на сумму свыше 167,5 млн рублей, в этом году такого же показателя рынок достиг в марте. Отмечается, что данная категория БАДов характеризуется довольно большим разбросом цен — от 300 рублей до 12 000 рублей за упаковку. За год стоимость условной упаковки выросла в среднем на 7%.

Самым популярным БАДом в категории в январе — июне 2025 года стал «Мен’с формула СпермАктин» от компании «ФармаМед»: добавка обеспечила 28,1% всех розничных продаж в рублях (рост в годовом отношении — 16%). На второй строчке рейтинга с долей 26,8% «Сперотон» от «Аквиона» (+17%), на третьем с 12,3% — линейка «Бестфертил» от «Фармтрансфера» (+14%).

Остальную десятку составили «Андродоз» от «Нижфарма» с долей 7% (+27%), «Андрокомплекс» от «Оптисалта» с 6,5% (+0,5%), «Тестогенон» от РИА «Панда» с 3,9% (+19%), «Тесторил» от «Оптисалта» с 2,7% (+73%), «Просталамин Классик» от «Герофарма» (+40%) и «СпермаПлант» от «Эвалара» (+18) с долями по 2,2%, а также «Спермаферт» от компании «Нерей» с 1,3% (+14%).

gxpnews