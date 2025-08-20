Что делать с ростом популярности опасных грибных БАДов

Популярность биодобавок на основе грибов в России заметно выросла за последние годы. Как говорится в письме Роспотребнадзора, с которым ознакомились GxP News, среди них встречаются продукты с ядовитыми видами. Эксперты подчеркивают: часть грибных добавок имеет госрегистрацию и проходит контроль качества, но на рынке присутствует и большое количество так называемых псевдо-БАДов, несертифицированных и непроверенных. Ждать ли ужесточения регулирования этого сегмента рынка?

Грибной сезон

С 2022 года в России существенно выросла популярность употребления ядовитых грибов, в том числе за счет распространения практики микродозинга — регулярного приема психоактивных и нейротропных веществ в малых дозах. Об этом сообщается в письме Московского управления Роспотребнадзора, направленном в адрес руководителей фармацевтических организаций. Документ в распоряжении редакции GxP News.

Ведомство информирует профильные учреждения в связи с «нахождением в обращении на территории столицы биологически активных добавок, содержащих в составе вещества из галлюциногенных грибов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровья граждан».

Поскольку оборот псилоцибиновых грибов на территории РФ запрещен, распространение получают БАДы, содержащие другие опасные грибы, отмечается в документе. К примеру, мухоморы, оборот которых сейчас не запрещен. Информацию о продаже подобных биодобавок можно найти на крупнейших маркетплейсах, по запросам в поисковых системах и соцсетях.

Часто эти препараты позиционируются как «натуральные средства для улучшения когнитивных функций» и «биологически активные вещества с нейротропным эффектом». В то же время подавляющее большинство из них не имеет свидетельств о госрегистрации в качестве БАДов. Употребление таких добавок может быть опасно для здоровья, предупреждают в ведомстве. В особенности это может быть губительно для молодежи, поскольку их психика менее зрелая, чем у взрослых. Прием таких веществ может спровоцировать появление психических заболеваний и усилить суицидальные наклонности.

«Отсутствие нормативного регулирования в отношении данных грибов и производных из них создает условия для их бесконтрольного распространения и потребления, что может представлять риски для здоровья граждан», — отмечается в документе.

Добавка добавке рознь

В публичном доступе действительно можно найти многочисленные объявления о продаже добавок, содержащих различные грибы. На одном из популярных маркетплейсов, к примеру, редакция смогла обнаружить широкий ассортимент БАДов с ежовиком, кордицепсом, чагой и траметесом. Не все эти добавки имеют в составе грибы, относящиеся к ядовитым, но их прием все равно может быть опасен по другим причинам, предупреждают эксперты.

Ранее СМИ сообщали об отравлениях людей в результате употребления схожих продуктов. К примеру, в 2022 году в Красноярске подросток попал в реанимацию после съеденных сушеных шляпок мухоморов, купленных на маркетплейсе. Позднее в Институте Склифосовского оказалась москвичка, которая также купила этот гриб в онлайн-магазине. Расследование показало, что сушеные мухоморы продавались там в виде пищевой добавки для употребления внутрь. После этого суд запретил продажу БАДов с мухоморами на маркетплейсах. Однако добавки с другими потенциально опасными грибами все еще легко найти в Сети.

Главная опасность грибных псевдо-БАДов с маркетплейсов в том, что они не имеют свидетельств о госрегистрации, а значит, не являются БАДами к пище, и их качество и безопасность невозможно подтвердить, говорит директор Союза производителей БАД Иван Дындиков.

«Многое зависит и от самого гриба в составе. К примеру, ежовик относится к пищевым грибам, с ним выпускается множество зарегистрированных, безопасных БАДов. В том числе многие регистрации выданы федеральным Роспотребнадзором. Другое дело — различные добавки с мухоморами: это опасная продукция, уже были случаи отравлений. Однако в целом сейчас у нас действительно имеется большая проблема с пищевыми продуктами, которые маскируются под БАДы. И если за настоящими биологическими добавками к пище ведется контроль, их имитирующие не имеют свидетельств о госрегистрации, они не проходят проверок ни на качество, ни на подлинность, — что у них в составе, вообще никто не знает. Именно такие продукты и представляют опасность для потребителя», — полагает эксперт.

По его словам, отдельное регулирование для БАДов с грибами не требуется. Продукты же с мухоморами и другими опасными грибами, а также все добавки, у которых вместо свидетельства о госрегистрации подкладывается декларация о соответствии на маркетплейсах, могут навредить здоровью.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова вообще считает, что биологически активные добавки должны реализовываться лишь через аптеки. Только так получится обезопасить потребителей от подделок.

«Там есть входящий контроль, проверяются все документы, сертификация, госрегистрация, и в реализацию берется только допущенный к применению в стране товар», — отметила эксперт.

По мнению ряда экспертов, этим письмом Роспотребнадзор предзнаменует последующий ввод более жесткого регулирования в отношении грибных биодобавок.

