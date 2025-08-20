Обзор аптечных продаж антисептических препаратов в январе — июне 2025 года

Антисептики — это вещества, предназначенные для борьбы с микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы и грибки. В отличие от дезинфицирующих средств, которыми обрабатывают предметы и поверхности, антисептические препараты используют для обеззараживания кожи и слизистых оболочек, а также для лечения ран. Они менее агрессивны, помогают предотвратить инфицирование и способствуют заживлению ран.

Наиболее известные и популярные антисептические средства — «Хлоргексидин» (доля в упаковках 16,9%), «Перекись водорода» (14,9%), «Йод» (10,8%) — используются для обработки кожи. Но большую выручку аптекам приносят продажи средств для лечения заболевания горла: «Мирамистин» (доля в рублях 16,6%), «Стрепсилс» (11,6%), «Лизобакт» (9,4%).

Практически все препараты являются дженериками и преимущественно производятся в России. Локализованные препараты заняли в группе 53% в рублях и 77,5% в упаковках.

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты фармакотерапевтической группы «Антисептическое средство».

Емкость группы антисептических препаратов заметно выросла в период пандемии COVID-19, особенно это видно в пересчете на номер упаковки. При этом потребление в натуральном выражении в динамике снижается. Таким образом, в конкурентной группе происходит заметное переключение на препараты, которые содержат большое количество таблеток в упаковке или с большим объемом для жидких и мягких форм. В результате в стоимостном выражении продажи антисептических средств растут.

Динамика объема продаж антисептических препаратов

За первое полугодие 2025 года аптечные сети реализовали 88,6 млн упаковок антисептических препаратов на сумму 16,5 млрд рублей (по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group). В пересчете на номер упаковки потребление за 6 месяцев составило 477 млн штук. В среднем одна упаковка антисептика стоит 187 рублей.

Так как назначение препаратов очень разное, то и сезонность у группы проявляется по-разному. Например, у препаратов для лечения заболевания горла — это весенне-осенний период, а для кожных антисептиков основной объем продаж сосредоточен в летний период.

В 2025 году в аптеках можно было приобрести антисептические препараты от 138 производителей. Половина топ-15 ключевых компаний по стоимостному объему являются отечественными.

Лидером по приросту в рублях стала российская компания «ПФК Обновление» (Renewal) (+20,3%) в группе антисептических препаратов в январе — июне 2025 года к аналогичному периоду 2024 года. В портфеле у производителя семь брендов. Положительную динамику Renewal обеспечили спиртовые растворы для наружного применения «Хлоргексидин» (+146%) и «Калия перманганат» (+70%).

Тульская фармфабрика в 2025 году расположилась на втором месте по темпу прироста (19,7%). Ассортимент производителя представлен самым широким портфелем — 19 брендов. Но заметный вклад в прирост обеспечила только одна марка — «Хлоргексидин» (+77%).

На третьей строчке по темпу прироста швейцарская компания Galderma (+19,1%). В конкурентную группу попал один бренд производителя — «Базирон», основное назначение которого — лечение угревой сыпи.

Рейтинг производителей антисептических препаратов по приросту в рублях из топ-15 по стоимостному объему, январь — июнь 2025 г.

gxpnews