«Роснано» выставило на торги фармкомпанию «НоваМедика Иннотех»

«НоваМедика Иннотех» выставлена на торги по стартовой цене 720 млн руб. Итоги конкурса подведут 22 сентября.

АО «Роснано» выставило на торги 100% в уставном капитале ООО «НоваМедика Иннотех». Информация о конкурсе появилась на электронной торговой платформе Sberbank-AST. Начальная цена сделки — 720 млн руб. Заявки на участие принимаются до 19 сентября, итоги конкурса подведут 22 сентября.

В рамках сделки есть возможность рассрочки оплаты на срок до 1,5 лет, при этом не менее 40% от договорной цены должно быть оплачено сразу после заключения договора.

ООО «НоваМедика Иннотех» на 99,99% принадлежит ООО «НоваМедика», еще 0,01% — ООО «РМИ», обе компании подконтрольны «Роснано». «НоваМедика Иннотех» было создано для развития научно-исследовательской деятельности группы «НоваМедика» и реализации проектов в области контрактной фармацевтической разработки и производства. Технологический центр компании расположен в ОЭЗ «Технополис «Москва».

По итогам 2024 года совокупная выручка «НоваМедики» (с учетом дочерней «НоваМедика Иннотех») по РСБУ выросла на 22,7%, до 758,9 млн руб., чистая прибыль составила 127,9 млн руб. против 298,8 млн руб. убытка годом ранее. Согласно данным AlphaRM, продажи собственных препаратов компании в 2023 году превысили 23 млн руб., в 2024 году — составили без малого 55 млн руб. Фирма также занимается продвижением лекарств других компаний.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik